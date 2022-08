Niente politiche per Damilano e Torino Bellissima: “Non si sono condizioni” (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante per molti l’esperienza in Consiglio Comunale a Torino fosse per Paolo Damilano il trampolino di lancio verso il Parlamento, il leader di Torino Bellissima ha annunciato che non si candiderà alle elezioni del 25 settembre. “Non ci sono stati i tempi e le condizioni perché ciò avvenisse” afferma Damilano, spiegando come: “Arriviamo a elezioni anticipate nel bel mezzo dell’estate, che saranno importantissime per il futuro del Paese, ma che si svolgeranno di corsa, con notevoli difficoltà per molti cittadini a informarsi in maniera corretta e con problemi evidenti anche per le stesse formazioni politiche. Noi di Torino Bellissima siamo stati tra i primi a credere nella possibilità dell’aggregazione di una area ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante per molti l’esperienza in Consiglio Comunale afosse per Paoloil trampolino di lancio verso il Parlamento, il leader diha annunciato che non si candiderà alle elezioni del 25 settembre. “Non cistati i tempi e leperché ciò avvenisse” afferma, spiegando come: “Arriviamo a elezioni anticipate nel bel mezzo dell’estate, che saranno importantissime per il futuro del Paese, ma che si svolgeranno di corsa, con notevoli difficoltà per molti cittadini a informarsi in maniera corretta e con problemi evidenti anche per le stesse formazioni. Noi disiamo stati tra i primi a credere nella possibilità dell’aggregazione di una area ...

