Nidi e scuola dell'infanzia: obiettivo 264mila nuovi posti grazie ai 3,1 miliardi del Pnrr. Bianchi: "Azione sociale per ridurre il divario con il Sud" (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono state pubblicate le graduatorie per la costruzione o la ristrutturAzione di 2.190 strutture per i piccoli da zero a 6 anni Leggi su repubblica (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono state pubblicate le graduatorie per la costruzione o la ristrutturdi 2.190 strutture per i piccoli da zero a 6 anni

venti4ore : Scuola, oltre 7,2 milioni di euro per nidi e infanzia a Firenze - torinoggi : Pnrr, in arrivo 158 milioni per i nidi e le materne del Piemonte - lavocedialba : Dal Pnrr pioggia di milioni per nidi e materne: da Busca a Fossano, crescono i servizi alle famiglie - GiornaleLORA : Scuola, Floridia: da PNRR oltre 200 milioni per nidi e servizi infanzia in Sicilia - rep_napoli : Scuola, in Campania 427 milioni del Pnrr per asili nidi e scuole infanzia [aggiornamento delle 11:15] -