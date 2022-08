Niccolò Ghedini, addio allo storico avvocato di Silvio Berlusconi: com’è morto (Di giovedì 18 agosto 2022) È morto l’avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale dell’ex Cavaliere. Un grande lutto per Silvio Berlusconi, che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi più stretti collaboratori. Ghedini soffriva di una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo: cosa aveva? È morto Niccolò Ghedini, politico e storico legale di Silvio Berlusconi Ghedini aveva 62 anni ed è morto presso l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Il senatore era malato da tempo. Di cosa soffriva? Niccolò Ghedini combatteva con una forma di leucemia. Nei ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022) Èl’, senatore di Forza Italia elegale dell’ex Cavaliere. Un grande lutto per, che ha dovuto diread uno dei suoi più stretti collaboratori.soffriva di una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo: cosa aveva? È, politico elegale diaveva 62 anni ed èpresso l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Il senatore era malato da tempo. Di cosa soffriva?combatteva con una forma di leucemia. Nei ...

matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - TgLa7 : ??# FI: E' MORTO NICCOLO' GHEDINI - Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - bellaotero82 : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… - gerlifra : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… -