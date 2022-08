Niccolò, 20 anni: 'Cari politici, basta con le promesse irrealizzabili' - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 18 agosto 2022) Niccolò Cappelli ha 20 anni ed è appassionato di politica Per approfondire : Articolo : Risparmiateci le promesse elettorali Articolo : Elezioni, Toscana cassaforte di Renzi: squadrone di big per ... Leggi su lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022)Cappelli ha 20ed è appassionato di politica Per approfondire : Articolo : Risparmiateci leelettorali Articolo : Elezioni, Toscana cassaforte di Renzi: squadrone di big per ...

matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - Tommasocerno : +++ È morto l'avvocato Niccolò Ghedini, senatore e big berlusconiano storico. Aveva 63 anni - repubblica : Forza Italia, e' morto Niccolo' Ghedini, storico legale di Berlusconi. Aveva 62 anni - Salpel2512 : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… - AntonellaTomas1 : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… -