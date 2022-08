«Nessuno si senta abbandonato nella nostra città». In Borgo Santa Caterina la processione con il vescovo - Foto (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora un momento saliente e molto intenso in Borgo Santa Caterina. Alle 20, sempre in santuario, canto dei vespri. Alle 20.30 la solenne processione nel Borgo, con l’antico simulacro dell’Addolorata, presieduta dal vescovo Beschi (il Comitato dei Festeggiamenti invita i residenti del Borgo ad addobbare balconi e terrazze) accompagnata dal corpo musicale di Almenno San Salvatore. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora un momento saliente e molto intenso in. Alle 20, sempre in santuario, canto dei vespri. Alle 20.30 la solennenel, con l’antico simulacro dell’Addolorata, presieduta dalBeschi (il Comitato dei Festeggiamenti invita i residenti delad addobbare balconi e terrazze) accompagnata dal corpo musicale di Almenno San Salvatore.

nanoassassino : @latwittipe La politica italiana è opportunismo allo stato puro,nessuno si senta escluso. Legittimo votare chi si v… - gelso02 : La storia siamo noi Nessuno si senta offeso???? - StandbyAgain : @Ci1812 @laura_ceruti Il problema è che in TV non parleranno del programma. Lo oscureranno perché non lo senta nessuno. - tiziana89123076 : @sbonaccini @Giorgiolaporta Senta Bonaccini lei si è dimenticato che il governo Monti aveva sulla scrivania due tem… - AvalokitaKundun : Nessuno si senta assolto siamo tutti coinvolti -