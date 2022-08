Napoli vs Monza: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Domenica 21 agosto alle ore 18.30 al Diego Armando Maradona si affrontano Napoli vs Monza. Il Napoli è reduce da un ottima prestazione a Verona mentre i brianzoli vengono dalla sconfitta interna con il Torino. Napoli vs Monza: da dove iniziamo Napoli Una vittoria esterna contro l’Hellas di larga misura. La squadra di Luciano Spalletti inizia il campionato di massima serie producendo gioco e facendo male davanti. Sulla mediana in risalto le qualità di Lobotka, non ultime le notizie di mercato che vedono imminenti le visite mediche di Ndombele e Raspadori, con l’ufficialità di Simeone. De Laurentis dopo la prova convincente accelera le mosse in entrata per regalare un Napoli da podio a mister Spalletti. Certamente il lavoro del tecnico è evidente dai primi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) Domenica 21 agosto alle ore 18.30 al Diego Armando Maradona si affrontanovs. Ilè reduce da un ottima prestazione a Verona mentre i brianzoli vengono dalla sconfitta interna con il Torino.vs: da dove iniziamoUna vittoria esterna contro l’Hellas di larga misura. La squadra di Luciano Spalletti inizia il campionato di massima serie producendo gioco e facendo male davanti. Sulla mediana in risalto le qualità di Lobotka, non ultime le notizie di mercato che vedono imminenti le visite mediche di Ndombele e Raspadori, con l’ufficialità di Simeone. De Laurentis dopo la prova convincente accelera le mosse in entrata per regalare unda podio a mister Spalletti. Certamente il lavoro del tecnico è evidente dai primi ...

