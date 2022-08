Napoli: visite mediche per Ndombele, poi la firma (Di giovedì 18 agosto 2022) Tanguy Ndombele ha effettuato le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart, a Roma, e dopo un ok dei medici firmerà il contratto con il club azzurro. Il 25enne centrocampista francese, di origine ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Tanguyha effettuato leper ila Villa Stuart, a Roma, e dopo un ok dei medici firmerà il contratto con il club azzurro. Il 25enne centrocampista francese, di origine ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - DiMarzio : .@sscnapoli: tutto fatto per l’arrivo di #Raspadori dal @SassuoloUS. Visite mediche già in giornata ?… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - Danny_1007_ : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: tutto fatto per l’arrivo di #Raspadori dal @SassuoloUS. Visite mediche già in giornata ? #calciomercato #SerieA… - Danny_1007_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche -