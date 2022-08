Napoli | Simeone si prepara al debutto | quasi tutto pronto

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - AlfredoPedulla : Domani #Simeone al #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, le cifre e la formula dell'operazione #Simeone - DiMarzio : .@sscnapoli: depositato in Lega il contratto di Giovanni #Simeone #calciomercato #SerieA - TMit_news : Depositato il Lega ?? il nuovo contratto di Giovanni #Simeone: l'argentino è il nuovo attaccante ?del #Napoli. Arriv… -

Sono giorni caldissimi sul mercato per il, in entrata come in uscita. Il nodo resta il portiere, perché la trattativa col Psg per Navas è ancora in stallo, così come quella relativa alla cessione di Fabian Ruiz. Il destino dello ...Niente paura, Giovannisarà un calciatore dela breve: oggi arriveranno i documenti utili al tesseramento.Il Corriere dello Sport si concentra su Giovanni Simeone che non vede l'ora di debuttare con la maglia del Napoli ...Adesso è ufficiale, Giovanni Simeone è un giocatore del Napoli! Il contratto è stato depositato in lega e a breve arriveranno le ufficialità da parte di Adl e la società.