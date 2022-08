sportli26181512 : Napoli, retroscena Raspadori: il dettaglio sui bonus Champions: Il Napoli è vicinissimo a chiudere anche il colpo G… - infoitsport : Ndombele al Napoli, il retroscena: 'Lo ha convinto Spalletti con il progetto' - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Ndombele a Napoli, retroscena Il Mattino: 'Lo ha convinto Spalletti con il progetto' - infoitsport : Ndombele a Napoli, retroscena Il Mattino: 'Lo ha convinto Spalletti con il progetto' -

Ndombele a: ilOggi Ndombele sarà in Italia per le visite mediche, poi andrà a Castel Volturno per incontrare Spalletti e i giocatori, pronto a prendere il posto di Fabian Ruiz in ...Tra unaesigente ed un presidente 'tosto' Il mister ha innanzitutto ribadito che il suo nuovoha bisogno di tempo. 'Quando si va mettere mano in maniera così drastica, c'è bisogno di ...Il giocatore nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con il Napoli. Il club azzurro ha piazzato un colpo molto interessante.ATALANTA Brandon Soppy all'Atalanta, affare chiuso. L'esterno dell'Udinese sarà un nuovo giocatore di Gasperini e domani raggiungerà Bergamo per le visite mediche e la ...