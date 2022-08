Napoli, Raspadori a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Raspadori arrivato a Villa Stuart per gli esami medici con il Napoli. L’attaccante firmerà un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Dopo Simeone e Ndombele, il Napoli si prepara ad accogliere anche Raspadori, l’attaccante è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito accolto dai cori dei tifosi azzurri. La trattativa per l’attaccante bolognese del Sassuolo ha subito un’accelerazione tra mercoledì sera e giovedì mattina, che ha permesso al giocatore di mettersi in viaggio per Roma, dove presso Villa Stuart il campione di Euro 2020 si sta sottoponendo alle visite mediche. Piuttosto complessi i numeri della trattativa tra ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022)arrivato aper gli esami medici con il. L’attaccante firmerà un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Dopo Simeone e Ndombele, ilsi prepara ad accogliere anche, l’attaccante è arrivato aper ledi rito accolto dai cori dei tifosi azzurri. La trattativa per l’attaccante bolognese del Sassuolo ha subito un’accelerazione tra mercoledì sera e giovedì mattina, che ha permesso al giocatore di mettersi in viaggio per Roma, dove pressoil campione di Euro 2020 si sta sottoponendo alle. Piuttosto complessi i numeri della trattativa tra ...

