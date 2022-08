Napoli, Ndombele è il decimo francese della storia azzurra: Ecco tutti i nomi (Di giovedì 18 agosto 2022) Ndombele sarà il decimo calciatore francese della storia del Napoli. Chi sono i connazionali che lo hanno preceduto? ricordiamoli insieme. Napoli. Tanguy Ndombele, che ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il suo nuovo contratto con il club del presidente De Laurentiis. Il centrocampista in arrivo dal Tottenham è il decimo giocatore francese nella storia del Napoli. Ecco chi sono i connazionali che lo hanno preceduto? Alcuni sono diventati giocatori affermati, altri vere e proprie meteore. Li ricordi tutti? LAURENT BLANC Difensore Stagione 1991/92 34 presenze, 6 gol in tutte le competizioni con il Napoli* È ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022)sarà ilcalciatoredel. Chi sono i connazionali che lo hanno preceduto? ricordiamoli insieme.. Tanguy, che ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il suo nuovo contratto con il club del presidente De Laurentiis. Il centrocampista in arrivo dal Tottenham è ilgiocatorenelladelchi sono i connazionali che lo hanno preceduto? Alcuni sono diventati giocatori affermati, altri vere e proprie meteore. Li ricordi? LAURENT BLANC Difensore Stagione 1991/92 34 presenze, 6 gol in tutte le competizioni con il* È ...

