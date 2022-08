Napoli, Ndombele a Villa Stuart per svolgere le visite mediche (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli si prepara ad accogliere Tanguy Ndombele. Il centrocampista di proprietà del Tottenham è sbarcato in Italia (a Ciampino) e si è recato a Villa Stuart, dove nella giornata odierna di giovedì 18 agosto svolgerà le visite mediche. Il francese arriverà con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 31,5 milioni. Dopo Raspadori e Simeone, i partenopei si apprestano ad abbracciare anche Ndombele. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilsi prepara ad accogliere Tanguy. Il centrocampista di proprietà del Tottenham è sbarcato in Italia (a Ciampino) e si è recato a, dove nella giornata odierna di giovedì 18 agosto svolgerà le. Il francese arriverà con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 31,5 milioni. Dopo Raspadori e Simeone, i partenopei si apprestano ad abbracciare anche. SportFace.

