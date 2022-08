Napoli-Monza | febbre da “Maradona” | boom di tifosi allo stadio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver conquistato i primi tre punti in campionato al debutto in Serie A, ilè concentrato già sulla prossima sfida. Gli azzurri ospiterannoil neopromossodi Silvio Berlusconi. La sfida, valida per la seconda giornata di Serie A, si terrà domenica 21 agosto. Il calcio d’inizio è previsto per le 18:30. Verona(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Entusiasmo ritrovato: previsto il tutto esaurito perL’ottima prestazione contro il Verona ha certamente riacceso l’entusiasmo deidopo un’estate turbolenta: infatti, si preannuncia unotutto esaurito per la prima in casa contro il. La ...