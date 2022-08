Napoli - Monza | Buona la vendita dei biglietti

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo il debutto degli azzurri lunedi a Verona, prosegue senza sosta ladeiper la gara. In esaurimento Distinti e Curva B, si stimano circa 30 mila spettatori compresi gli abbonati, nonostante manchino ancora 4 giorni al match. Scrive il Corriere dello Sport, entusiasmo in città quindi, i tifosi non assistevano ad un mercato cosi caldo come in questa fase da tempo.

sscnapoli : ??? #NapoliMonza sarà diretta dall’arbitro Forneau di Roma ?? - sscnapoli : ?? Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli ???? - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, più di 30.000 tifosi al Maradona contro il Monza: è merito anche del mercato - ilio_3 : RT @Mark33846202: Un voto a questo calciomercato.. Inter /8 Roma /9 Lazio/ 7 Napoli/8 Juventus/6 Milan /5 Atalanta/6 Fiorentina/7 Bologna/7… -

Eppure, può rappresentare un ostacolo difficile. E non solo per la squadra di Galliani e Stroppa, L'attaccante, appena ufficializzato, ha svolto differenziato per recuperare terreno dopo alcuni giorni in cui non si era potuto allenare Ndombele-Napoli è fatta, in giornata visite mediche e firma Un avvio di mercato con cessioni importanti e nessun grande acquisto da parte del Napoli ha fatto