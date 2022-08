Napoli, Elsa: chi è la bambina di 9 anni maltrattata dai genitori. Trovata con gambe e braccia spezzate, è stata soccorsa dagli assistenti sociali (Di giovedì 18 agosto 2022) Napoli, Elsa: una triste storia in un Comune del napoletano e riguarda una bambina di soli 9 anni. Gli assistenti sociali hanno trovato la piccola in condizioni gravissime: da sempre dormiva per terra senza aver mai avuto un letto. Napoli, Elsa: chi è la bambina di 9 anni maltrattata dai genitori A Napoli, una bambina di nome Elsa e di soli 9 anni, è stata Trovata in gravissime condizioni. L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese ha reso nota la vicenda triste di maltrattamento familiare. Non parla ed è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022): una triste storia in un Comune del napoletano e riguarda unadi soli 9. Glihanno trovato la piccola in condizioni gravissime: da sempre dormiva per terra senza aver mai avuto un letto.: chi è ladi 9dai, unadi nomee di soli 9, èin gravissime condizioni. L’assessore alle Politichedel Comune di, Luca Trapanese ha reso nota la vicenda triste di maltrattamento familiare. Non parla ed è ...

Agenzia_Ansa : Elsa, la bimba con gli arti rotti e la spina dorsale deformata torna a camminare e con l'associazione 'La Casa di M… - RaiNews : La storia incredibile di una bambina della provincia di Napoli che per tutta la sua vita ha vissuto come se non esi… - ParliamoDiNews : Elsa, la bimba invisibile: arti spezzati, spina dorsale deformata, cresciuta a latte e biscotti. Terzo caso in poch… - elaisafrenk : Terzo mondo? No #Napoli Elsa, la bimba di 9 anni con gambe e braccia spezzate. - infoitinterno : Napoli, bimba fantasma salvata dai servizi sociali: «Elsa ha gli arti rotti e la spina dorsale deformata» -