Napoli, ecco Ndombele: iniziano le visite mediche a Villa Stuart, i tifosi entusiasti VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli accoglie Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Ciampino di Roma ed è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilaccoglie Tanguy. Il centrocampista francese è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Ciampino di Roma ed è...

DavanzoFabien : RT @serieAnews_com: ?? #Napoli, ecco #Ndombele! L'arrivo del francese a Villa Stuart per le visite mediche col club azzurro ?? @CiroTroise… - antonio_race : RT @serieAnews_com: ?? #Napoli, ecco #Ndombele! L'arrivo del francese a Villa Stuart per le visite mediche col club azzurro ?? @CiroTroise… - ciro_1714 : RT @serieAnews_com: ?? #Napoli, ecco #Ndombele! L'arrivo del francese a Villa Stuart per le visite mediche col club azzurro ?? @CiroTroise… - Dsytyrof_ : RT @serieAnews_com: ?? #Napoli, ecco #Ndombele! L'arrivo del francese a Villa Stuart per le visite mediche col club azzurro ?? @CiroTroise… - farisgeresu : RT @serieAnews_com: ?? #Napoli, ecco #Ndombele! L'arrivo del francese a Villa Stuart per le visite mediche col club azzurro ?? @CiroTroise… -