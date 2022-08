Napoli, c’è l’accordo con il Sassuolo: Raspadori è un nuovo giocatore azzurro (Di giovedì 18 agosto 2022) Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore del Napoli. l’accordo tra gli azzurri e il Sassuolo e nella mattinata di giovedì 18 agosto i due club hanno concluso lo scambio di documenti necessari al trasferimento del calciatore in azzurro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, l’attaccante si recherà a Roma per svolgere le visite mediche e firmare il contratto negli uffici del presidente De Laurentiis, prima di raggiungere i suoi nuovi compagni a Castel Volturno. Dunque il classe 2000 sarà a disposizione di Spalletti già dalla seconda giornata di campionato. Raspadori firmerà un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli invece corrisponderà agli emiliani 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, da pagare nei prossimo ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Giacomoè uncalciatore deltra gli azzurri e ile nella mattinata di giovedì 18 agosto i due club hanno concluso lo scambio di documenti necessari al trasferimento del calciatore in. Nel pomeriggio dello stesso giorno, l’attaccante si recherà a Roma per svolgere le visite mediche e firmare il contratto negli uffici del presidente De Laurentiis, prima di raggiungere i suoi nuovi compagni a Castel Volturno. Dunque il classe 2000 sarà a disposizione di Spalletti già dalla seconda giornata di campionato.firmerà un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Ilinvece corrisponderà agli emiliani 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, da pagare nei prossimo ...

