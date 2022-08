Napoli al lavoro: primo allenamento per Simeone (Di giovedì 18 agosto 2022) Novità in casa Napoli nell'allenamento odierno all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Per la prima volta, infatti, è sceso in campo anche Giovanni Simeone , ufficializzato questa mattina e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Novità in casanell'odierno all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Per la prima volta, infatti, è sceso in campo anche Giovanni, ufficializzato questa mattina e ...

SkyTG24 : Napoli, lavoravano in nero e percepivano reddito di cittadinanza - salvione : Napoli al lavoro: primo allenamento per Simeone - info_lavoro : #Napoli #Altro ADDETTO/A AL FACCHINAGGIO - Rita29869602 : @Hankness_ Vuoi vedere che stiamo meglio noi a Napoli? Voi avete il lavoro, i servizi, poca criminalità. Vorrei ven… - sportli26181512 : Napoli al lavoro: primo allenamento per #Simeone: L'attaccante, appena ufficializzato, ha svolto differenziato per… -