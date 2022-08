Moviola Fiorentina Twente: l’episodio chiave del match (Di giovedì 18 agosto 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata degli spareggi di Conference League 2022/23: Moviola Fiorentina Twente l’episodio chiave della Moviola del match tra Fiorentina e Twente, valido per l’andata degli spareggi di Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Daniel Stefanski. l’episodio chiave DEL match Direzione di gara pulita di Stefanski, che tiene sempre sotto controllo la sfida del Franchi. Nessun episodio dubbio da segnale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)arbitraledelvalido per l’andata degli spareggi di Conference League 2022/23:delladeltra, valido per l’andata degli spareggi di Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Daniel Stefanski.DELDirezione di gara pulita di Stefanski, che tiene sempre sotto controllo la sfida del Franchi. Nessun episodio dubbio da segnale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

