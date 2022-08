MotoGP, Marquez: "Il campionato è cambiato, Honda deve adattarsi" (Di giovedì 18 agosto 2022) Step by step. Il processo di recupero di Marc Marquez continua, e la sua presenza in Austria " seppur ancora da spettatore " è un altro importante segnale. Il capitano della spedizione Honda infatti è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Step by step. Il processo di recupero di Marccontinua, e la sua presenza in Austria " seppur ancora da spettatore " è un altro importante segnale. Il capitano della spedizioneinfatti è ...

AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si va a caccia della top10 #Bagnaia #Miller #Zarco #Mart… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si va a caccia della top10 #Bagnaia #Miller… - Muhamma42674233 : RT @SkySportMotoGP: ?? Marquez torna in sella, per ora in bicicletta ?? Prima pedalata dopo 11 settimane per l'otto volte campione del mondo,… - sportli26181512 : GP Austria, Marquez nel box Honda: incontro con i top manager della HRC. VIDEO: Come ha annunciato giovedì in confe… - gponedotcom : 'Con la 2018 andavo bene ma quando ho provato la 2019 non mi sono trovato per nulla...però Marc ci è andato fortiss… -