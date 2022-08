MotoGP GP Austria 2022 | Quartararo | “Sto spingendo al massimo la Yamaha”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Stoallaperché ci porti qualcosa in più, ma in questo momento non c’è nessun extra. Come pilota sto dando il, penso di aver fatto dei passi in avanti e penso di poterne fare ancora entro fine stagione“. Queste le parole di Fabioin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’di. “Nella seconda gara dell’anno scorso qui siamo arrivati settimi, ma prima della pioggia stavamo lottando per la vittoria e il podio – ha aggiunto il campione in carica -. Dal punto di vista del passo non è un circuito terribile per noi e la nuova chicane migliora il tutto“. SportFace.