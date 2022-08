Moto3, GP Austria: Dennis Foggia pronto per recuperare ancora su Garcia e Guevara (Di giovedì 18 agosto 2022) Torna questo fine settimana dall’Austria il Mondiale Moto3 per la 13ma tappa di una stagione che si è riaperta dopo quanto accaduto in Gran Bretagna in quel di Silverstone. La casa del motorsport britannico ha visto la prima vera battuta d’arresto per il Team Aspar, out con Sergio Garcia ed Izan Guevara in seguito a due incidenti imprevisti. I due iberici sono ancora saldamente in controllo della situazione, un duello che potrebbe trasformarsi nelle prossime settimane in una bagarre più ampia. Il primo vanta 182 punti contro i 179 del teammate che per qualche minuto ha preso nel Regno Unito la testa del campionato. La scivolata di quest’ultimo, avvenuta alla ‘Stowe’ nel passaggio conclusivo dopo un contatto con Ortolà, ha permesso a Foggia di accorciare a -42 dal binomio di testa. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Torna questo fine settimana dall’il Mondialeper la 13ma tappa di una stagione che si è riaperta dopo quanto accaduto in Gran Bretagna in quel di Silverstone. La casa del motorsport britannico ha visto la prima vera battuta d’arresto per il Team Aspar, out con Sergioed Izanin seguito a due incidenti imprevisti. I due iberici sonosaldamente in controllo della situazione, un duello che potrebbe trasformarsi nelle prossime settimane in una bagarre più ampia. Il primo vanta 182 punti contro i 179 del teammate che per qualche minuto ha preso nel Regno Unito la testa del campionato. La scivolata di quest’ultimo, avvenuta alla ‘Stowe’ nel passaggio conclusivo dopo un contatto con Ortolà, ha permesso adi accorciare a -42 dal binomio di testa. Il ...

