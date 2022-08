Moto | Marquez | vorrei correre almeno una gara quest' anno

sportface2016 : #MotoGP, #Marquez: 'Vorrei correre almeno un'altra gara nel 2022' - Gazzetta_it : MotoGP Marc Marquez: 'Il braccio migliora, spero di correre un GP, ma Honda deve cambiare' - AggioValentino : Marc Márquez è stato abbastanza critico nei confronti di Honda. C'è bisogno di un cambio di filosofia per andare a… - sportal_it : Marc Marquez svela il suo futuro e cita Valentino Rossi - FormulaPassion : #MotoGP | Tutte le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa del Gran Premio d'Austria, dove lo spagnolo sarà… -

...lo scopo di rallentare lenella parte più veloce . Le caratteristiche della pista, in tempi recenti, sono sempre state favorevoli alla Ducati con vittorie bellissime di Dovizioso contro, ...... così Marcnella conferenza stampa convocata a Spielberg per fare il punto dopo l'operazione al braccio. "Io voglio unavincente, ma la categoria sta cambiando - ha aggiunto il pilota ...“Vorrei correre almeno un’altra gara in questo Mondiale, non so se potrò correre una o più gare, la prossima settimana farò il punto insieme ai medici con una TAC, e poi decideremo insieme. Naturalmen ..."Vorrei correre almeno un'altra gara in questo Mondiale, non so se potrò correre una o più gare, la prossima settimana farò il punto insieme ai medici con una TAC, e poi decideremo insieme. (ANSA) ...