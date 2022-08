Morto il generale Franco Monticone, indimenticabile comandante del 9º Col Moschin e della Brigata Paracadutisti Folgore (Di giovedì 18 agosto 2022) “Cieli blu” è la frase con cui migliaia di Paracadutisti italiani hanno dato l’addio stasera sui Social al generale di Corpo d’Armata Franco Monticone, celebre e amatissimo comandante della Brigata Folgore, scomparso poche ore fa al Celio dove era ricoverato da domenica in gravi condizioni, come ha annunciato la figlia Erika. “Questa sera il generale di Corpo d’Armata, Franco Monticone, circondato dalla moglie Maria Grazia, i figli Erika, Erwin e gli affetti più cari, è andato avanti, tornando alla casa del Padre. A breve comunicheremo data e luogo delle esequie alla grande famiglia dei Paracadutisti e degli Incursori”, si legge in un messaggio della famiglia sul ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) “Cieli blu” è la frase con cui migliaia diitaliani hanno dato l’addio stasera sui Social aldi Corpo d’Armata, celebre e amatissimo, scomparso poche ore fa al Celio dove era ricoverato da domenica in gravi condizioni, come ha annunciato la figlia Erika. “Questa sera ildi Corpo d’Armata,, circondato dalla moglie Maria Grazia, i figli Erika, Erwin e gli affetti più cari, è andato avanti, tornando alla casa del Padre. A breve comunicheremo data e luogo delle esequie alla grande famiglia deie degli Incursori”, si legge in un messaggiofamiglia sul ...

