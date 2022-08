Morto Ghedini | avvocato testimone di un assedio giudiziario che dura ancora oggi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Muore Niccolòstorico di Silvio Berlusconi, e il richiamo non può che andare a decenni diche hanno riguardato in realtà non solo il Cavaliere, ma tutto un universo politico che, da “mani pulite” in poi, è divenuto bersaglio di un tiro a segno di una magistratura troppo spesso politicizzata. Niccolò: la storia di cui è statoCome riporta l’Agi,aveva 62 anni, ed era ricoverato al San Raffaele di Milano. Oltre ad essere stato per molto tempo il legale di Berlusconi, era parlamentare di Fi. L’, del suo assistito, ha osservato negli anni molto, moltissimo. Talmente tanto che qualcuno, di lato, ha scritto un libro su vicissidutini che hanno ...