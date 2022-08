Morto a 62 anni Nicolò Ghedini | avvocato di Berlusconi Silvio utilizzatore finale L' audio con lo scoop di Affari

(Di giovedì 18 agosto 2022) È stato un penalista, un politico e per molti lo storicodia 62nell’ospedale San Raffaele di Milano per le complicanze di una leucemia, dopo... Segui sutaliani.it

repubblica : Forza Italia, e' morto Niccolo' Ghedini, storico legale di Berlusconi. Aveva 62 anni - Adnkronos : Morto Niccolò #Ghedini, il senatore aveva 62 anni. - Tommasocerno : +++ È morto l'avvocato Niccolò Ghedini, senatore e big berlusconiano storico. Aveva 63 anni - danalloydthomas : - ElioLannutti : È morto a 62 anni Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi -

... lo storico legale di Sivlio Berlusconi ènella tarda serata di ieri. Avvocato e politico, senatore di Forza Italia - con cui era entrato in Parlamento nel 2001 - aveva 62, Da tempo era ...Nella filmografia del registaa Los Angeles a 81, troviamo di tutto. C'è la collaborazione con le grandi star come Clint Eastwood, John Malkovich, Dustin Hoffman, George Clooney, Harrison ...È morto a 93 anni, nella sua casa di via Panebianco a Cosenza, Emanuele Giacoia. Il giornalista, originario del Materano, era malato da tempo. Cronista ...L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia, c he ha difeso in tanti processi Silvio Berlusconi, è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato ...