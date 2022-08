Morire letteralmente di caldo: tre decessi in un solo giorno in Salento | L’anticiclone africano fa paura (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tragico record nella giornata di ieri a causa delle altissime temperature che hanno interessato soprattutto il Salento Un record a dir poco triste quello di ieri in Salento, dove in una sola giornata a causa del caldo sono decedute tre persone. Tutti i bagnanti sono deceduti a causa di un malore provocato, con ogni probabilità, dal caldo eccessivo. Il mix con una fortissima umidità e, si ipotizza, il fatto che le vittime fossero in qualche modo già provate dal caldo dei giorni precedenti ha fatto poi il resto. Tre morti in Salento per il troppo caldo Il primo di loro è stato un uomo di 88 anni, Antonio Crocetta, deceduto dopo essere stato colto da un malore fatale nelle acque di Santa Caterina (Nardò). L’uomo era particolarmente noto nella zona ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tragico record nella giornata di ieri a causa delle altissime temperature che hanno interessato soprattutto ilUn record a dir poco triste quello di ieri in, dove in una sola giornata a causa delsono decedute tre persone. Tutti i bagnanti sono deceduti a causa di un malore provocato, con ogni probabilità, daleccessivo. Il mix con una fortissima umidità e, si ipotizza, il fatto che le vittime fossero in qualche modo già provate daldei giorni precedenti ha fatto poi il resto. Tre morti inper il troppoIl primo di loro è stato un uomo di 88 anni, Antonio Crocetta, deceduto dopo essere stato colto da un malore fatale nelle acque di Santa Caterina (Nardò). L’uomo era particolarmente noto nella zona ...

DdidixoX0 : nella mia città ci sono letteralmente 40 gradi io oggi rischio di morire - Ianimavola : ci sono (letteralmente) 40 gradi all'ombra io voglio morire - giulsxhes : @marsvline le notti bianche lo leggerò sicuramente perché ho letto la trama mi piace già da morire e i 7 mariti l’h… - nellavitahofame : @theyluvgiorgia CHANDLER come non amarlo lui e joey>>>> a me ti giuro piacciono letteralmente tutti allo stesso mo… - felixfukuda : Mi fa morire sto video perché sono letteralmente al 100% io ogni fine serata. -