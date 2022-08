Monza, uno schiaffo alle critiche: un altro acquisto per Galliani (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Monza è uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. Mancano pochi giorni, ma i brianzoli non sono intenzionati a fermarsi. Il Monza neo promosso è probabilmente la più grande rivelazione di questo calciomercato. Era dai tempi del ritorno in Serie A di Juventus e Napoli che una squadra neo promossa non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilè uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. Mancano pochi giorni, ma i brianzoli non sono intenzionati a fermarsi. Ilneo promosso è probabilmente la più grande rivelazione di questo calciomercato. Era dai tempi del ritorno in Serie A di Juventus e Napoli che una squadra neo promossa non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ingo_don : — Francesco Canova da Milano (Monza 18/8/1497 – 2/1/1543 Milano) liutista italiano e compositore di musica rinas… - juveziyad : RT @Pacu91: Secondo me appena #Rovella sarà in viaggio per #Monza, allora #Paredes si potrà considerare affare concluso. Sono convinto che… - ZonaBianconeri : RT @Pacu91: Secondo me appena #Rovella sarà in viaggio per #Monza, allora #Paredes si potrà considerare affare concluso. Sono convinto che… - Pacu91 : Secondo me appena #Rovella sarà in viaggio per #Monza, allora #Paredes si potrà considerare affare concluso. Sono c… - FebPezz : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Uno dei più belli per adesso ma aspetto di vedere quello di Monza ?? -