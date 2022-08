Montenegro: gli investimenti cinesi rischiano di mettere in ginocchio il paese (Di giovedì 18 agosto 2022) Da diversi anni la Cina sta cercando di ampliare la propria influenza in Europa e in altre parti del mondo attraverso il progetto Belt and Road Initiative, che prevede grandi investimenti infrastrutturali. Pechino punta a investire nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, tali investimenti hanno costi elevati per i paesi beneficiari e quando il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) Da diversi anni la Cina sta cercando di ampliare la propria influenza in Europa e in altre parti del mondo attraverso il progetto Belt and Road Initiative, che prevede grandiinfrastrutturali. Pechino punta a investire nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, talihanno costi elevati per i paesi beneficiari e quando il

Virgini86646075 : RT @Billa42_: Montenegro: gli investimenti cinesi rischiano di mettere in ginocchio il paese - Billa42_ : Montenegro: gli investimenti cinesi rischiano di mettere in ginocchio il paese - guttolo : #Salvini più che il Monte Bianco dovrebbe evitare gli eccessi di Montenegro. #ElezioniPolitiche22 #Elezioni2022 - Norbe__10 : Gli independisti veneti vengono supportati economicamente dal Museo dei gatti di Kotor, Montenegro - ematr_86 : RT @Italbasket: Europeo a Skopje: oggi in campo con il Montenegro ?? Gli Azzurri Under 16 affrontano alle 16:30 il ???? negli Ottavi di Fina… -