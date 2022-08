Montagna: esce in cerca di funghi, trovato morto dopo ore di ricerche nel Bresciano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - E' stato ritrovato senza vita l'uomo di Cividate Camuno (Brescia) disperso da ieri sera in Montagna. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico Lombardia - Cnsas che con una squadra sta procedendo alle operazioni per il recupero. Il 67enne ra uscito di casa ieri, in mattinata, per andare in cerca di funghi in Valgrigna. In serata il mancato rientro aveva fatto allarmare i familiari, che avevano chiesto aiuto. Inutili le ricerche con l'elicottero dell'Areu e lungo i sentieri da parte dei soccorritori della stazione di Breno, presenti anche con unità cinofile molecolari. L'auto dell'uomo era stata ritrovata in località Piazzalunga, nei monti sopra Berzo Inferiore. Stamane la triste scoperta. Le ricerche hanno impegnato una trentina di soccorritori, fra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - E' stato risenza vita l'uomo di Cividate Camuno (Brescia) disperso da ieri sera in. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico Lombardia - Cnsas che con una squadra sta procedendo alle operazioni per il recupero. Il 67enne ra uscito di casa ieri, in mattinata, per andare indiin Valgrigna. In serata il mancato rientro aveva fatto allarmare i familiari, che avevano chiesto aiuto. Inutili lecon l'elicottero dell'Areu e lungo i sentieri da parte dei soccorritori della stazione di Breno, presenti anche con unità cinofile molecolari. L'auto dell'uomo era stata ritrovata in località Piazzalunga, nei monti sopra Berzo Inferiore. Stamane la triste scoperta. Lehanno impegnato una trentina di soccorritori, fra ...

Ro_ber_ina : Il Santuario della Santa Santissima Trinità, nascosto in una grande montagna. L'ho visitato varie volte ed è semp… - stefyfu29 : RT @gerrydacence: Questa è l'acqua che esce da un rubinetto di casa... Premetto che abito in un luogo dove l'acqua dovrebbe venire dalle so… - gerrydacence : Questa è l'acqua che esce da un rubinetto di casa... Premetto che abito in un luogo dove l'acqua dovrebbe venire da… - DELILAH42815874 : RT @nesmagoo: Ragazza molto carina esce dal mare… E sputa come un lama camerunese! Quel poco del mio romanticismo è già in montagna - nesmagoo : Ragazza molto carina esce dal mare… E sputa come un lama camerunese! Quel poco del mio romanticismo è già in montagna -