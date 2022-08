Molestie e abusi sessuali su aspiranti modelle la Polizia arresta fotografo aquilano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 agosto 2022) L'Aquila - Dopo un'attività investigativa andata avanti per diverso tempo, nel primo pomeriggio del 12 agosto c.m., gli agenti e della Squadra Mobile di L'Aquila hanno tratto in arresto un quarantenne, colpito da ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, per aver posto in essere atti di violenza sessuale nei confronti di giovani, anche minorenni. L’attività investigativa ha avuto origine nel mese di giugno 2022, a seguito della denuncia-querela sporta da una ragazza che lamentava di essere stata oggetto di “attenzioni particolari” da parte di unprofessionista durante la realizzazione di un photobook per pubblicizzare della biancheria intima. A seguito del racconto, personale della Sezione Reati contro la Persona della ...