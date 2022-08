Milano: investì e uccise 11enne in bici, ordinanza 'privo di umanità e pietà' (2) (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) - A carico dell'indagato - accusato di omicidio stradale e fuga - ci sono, a dire del gip di Milano Fiammetta Modica, elementi "stringenti e concordanti" e le aggravanti - la guida senza patente e sotto l'effetto di droghe - "sono state commesse con piena consapevolezza" e, per quanto riguarda quella relativa alla fuga "con un contegno riprovevole e sprezzante verso la vita umana", visto che il piccolo è stato colpito, sbalzato e lasciato sull'asfalto senza nessun cenno di frenata. Per il giudice, il 20enne dopo essere fuggito ha agito nel tentativo "di garantirsi l'impunità", prima abbandonando l'auto poco distante dal luogo dell'impatto, "poi recandosi in taxi sul luogo dell'incidente per comprendere quanto fosse accaduto, cercando di reperire notizie dal web, contattando un avvocato per un consulto", quindi costituendosi meno di quattro ore dopo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) - A carico dell'indagato - accusato di omicidio stradale e fuga - ci sono, a dire del gip diFiammetta Modica, elementi "stringenti e concordanti" e le aggravanti - la guida senza patente e sotto l'effetto di droghe - "sono state commesse con piena consapevolezza" e, per quanto riguarda quella relativa alla fuga "con un contegno riprovevole e sprezzante verso la vita umana", visto che il piccolo è stato colpito, sbalzato e lasciato sull'asfalto senza nessun cenno di frenata. Per il giudice, il 20enne dopo essere fuggito ha agito nel tentativo "di garantirsi l'impunità", prima abbandonando l'auto poco distante dal luogo dell'impatto, "poi recandosi in taxi sul luogo dell'incidente per comprendere quanto fosse accaduto, cercando di reperire notizie dal web, contattando un avvocato per un consulto", quindi costituendosi meno di quattro ore dopo, ...

Milano: investì e uccise 11enne in bici, arrestato, aveva assunto droghe (2) " Il 20enne oltre a guidare senza patente (mai conseguita), con una gamba ingessata e oltre i limiti di velocità (l'auto superava i 90 chilometri l'ora su una strada con un limite di 50) risulta aver ... Milano: investì e uccise 11enne, arrestato viaggiava a oltre 90 chilometri l'ora ... Nour Amdouni, il 20enne alla guida dell'auto che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso un 11enne a Milano. E' uno dei dettagli che emerge nei confronti del ragazzo che oggi è stato arrestato ...