Milano, drogato e senza patente: arrestato chi ha ucciso bimbo di 11 anni in bici (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Nour Amdouni, il giovane che la sera dello scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mohanad Moubarak, 11 anni, mentre giocava in bici via Bartolini a Milano è stato arrestato per omicidio stradale e fuga per non aver prestato soccorso. Il 20enne, subito indagato, era alla guida senza patente (mai conseguita), e nelle carte dell'inchiesta emerge l'assunzione di sostanze stupefacenti. Non solo: la sua Smart viaggiava a una velocità di almeno 90 chilometri orari (quasi il doppio del limite) e lui guidava con la gamba sinistra ingessata. Dati che hanno portato il gip di Milano Fiammetta Modica ad accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere avanzata dal pm Rosario Ferracane. Amdouni, noto per "numerosi e recenti precedenti ...

