Milano, arrestato il 20enne che ha investito un bambino: guidava alterato e con la gamba ingessata (Di giovedì 18 agosto 2022) guidava senza patente, con la gamba sinistra ingessata e sotto l'effetto della Thc. La polizia locale di Milano ha arrestato Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso l'11enne Mahanad Moubarak, un bambino che stava passando in bici in via Bartolini, in zona Certosa. Amdouni, secondo quanto ricostruito dai pm, non aveva mai preso la licenza di guida. Ora è accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga: inizialmente, Amdouni si era allontanato a bordo della Smart con targa svizzera, intestata a un'azienda elvetica, senza nemmeno frenare. Si era poi costituito alcune ore dopo. Era risultato negativo all'alcol test, ed era stato poi stato sottoposto a un esame tossicologico, che ha dato esito positivo.

