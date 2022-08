Milano, 11enne travolto e ucciso in bicicletta: arrestato il conducente dell’auto. Era sotto l’effetto di stupefacenti ed era scappato (Di giovedì 18 agosto 2022) È stato arrestato Nour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mahanad Moubarak, 11 anni. Il ragazzino anni si trovava in bici in via Bartolini, a Milano. L’uomo era sotto l’effetto di stupefacenti ed era fuggito senza fermarsi, per poi costituirsi. Amdouni, informa la procura in una nota, guidava senza patente, che non aveva conseguito, e aveva la gamba sinistra ingessata. Al momento è accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Secondo quanto è stato ricostruito, il 20enne viaggiava a una velocità “non inferiore a 90 chilometri all’ora” in una zona dove il limite consentito è di 50. Non solo, non si è fermato per soccorrerlo, ma è scappato “senza rallentare” a bordo della Smart con targa svizzera, intestata a un’azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) È statoNour Amdouni, il ventenne che lo scorso 9 agosto ha investito eMahanad Moubarak, 11 anni. Il ragazzino anni si trovava in bici in via Bartolini, a. L’uomo eradied era fuggito senza fermarsi, per poi costituirsi. Amdouni, informa la procura in una nota, guidava senza patente, che non aveva conseguito, e aveva la gamba sinistra ingessata. Al momento è accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Secondo quanto è stato ricostruito, il 20enne viaggiava a una velocità “non inferiore a 90 chilometri all’ora” in una zona dove il limite consentito è di 50. Non solo, non si è fermato per soccorrerlo, ma è“senza rallentare” a bordo della Smart con targa svizzera, intestata a un’azienda ...

