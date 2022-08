Milan, Maldini ha individuato il dopo Kessie: la trattativa (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che sostituisca Franck Kessie passato in estate al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan avrebbe messo nel mirino il mediano del Midtylland Raphael Onyedika. La cifra richiesta dal club danese per il nigeriano sarebbe di 9 milioni, anche se il Milan ne ha offerti 5. Si potrebbe chiudere a metà strada, ad una cifra che accontenterebbe entrambe le parti in causa. Il “nodo” della trattativa è l’attesa che Tiemoue Bakayoko lasci il Milan ma, su questo fronte, sembra che il francese abbia deciso di trovare una sistemazione altrove: sirene turche e inglesi per il classe ’94 (Galatasaray e Nottingham Forrest). Milan Onyedika Maldini Onyedika potrebbe sfruttare la sua ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un centrocampista che sostituisca Franckpassato in estate al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ilavrebbe messo nel mirino il mediano del Midtylland Raphael Onyedika. La cifra richiesta dal club danese per il nigeriano sarebbe di 9 milioni, anche se ilne ha offerti 5. Si potrebbe chiudere a metà strada, ad una cifra che accontenterebbe entrambe le parti in causa. Il “nodo” dellaè l’attesa che Tiemoue Bakayoko lasci ilma, su questo fronte, sembra che il francese abbia deciso di trovare una sistemazione altrove: sirene turche e inglesi per il classe ’94 (Galatasaray e Nottingham Forrest).OnyedikaOnyedika potrebbe sfruttare la sua ...

