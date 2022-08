Milan | Caressa | “De Ketelaere? Può fare la differenza sulla destra”

zazoomblog : Caressa: “Kalulu è fortissimo serve assolutamente alla difesa del Milan” - #Caressa: #“Kalulu #fortissimo #serve - PianetaMilan : #Caressa: “#Kalulu è fortissimo, serve assolutamente alla difesa del #Milan” #ACMilan #SempreMilan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #Caressa è sicuro che #DeKetelaere possa fare la differenza in una posizione ?? - RadioRossonera : #Caressa è sicuro che #DeKetelaere possa fare la differenza in una posizione ?? - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: ?? 'De Ketelaere vedrete che sarà uno che può fare la differenza in una posizione, quella della destra d’attacco, che er… -

... senza riuscire mai a vincere; l'ultimo successo degli emiliani risale al 2008, contro il. ...40 In studio: Fabio, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini Per ...... riprendendo le parole di: l'arrivo di Pippo Inzaghi alla Reggina ha avuto un'eco ... 'Pare che a far crollare le ultime resistenze al goleador di Atalanta, Juventus esia stato Felice ...Il Milan ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una vittoria in rimonta contro l'Udinese. A San Siro i rossoneri hanno saputo reagire allo ...Fabio Caressa, in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del Milan visto contro l'Udinese: "Abbiamo visto cose interessanti, come Rebic in quella posizione. Il Milan ...