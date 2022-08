Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti beccati di nuovo insieme: "Si va a letto.." (Di giovedì 18 agosto 2022) Le voci su un ipotetico “riavvicinamento” fra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti stanno diventando davvero incontrollate. Scopriamo cosa c’è di vero Proprio nei giorni scorsi sono cominciati a circolare dei rumors riguardo un possibile allontanamento fra Michelle Hunziker e il suo attuale compagno, Giovanni Angiolini. Qualche settimana fa sono stati paparazzati in Sardegna mentre si scambiavano effusioni e sguardi languidi. Sembrava, dunque, che le cose fra i due andassero a gonfie vele. Non molto dopo, però, è successo qualcosa che ha messo in guardia molti dei fan della coppia. Giovanni, infatti, è stato visto mentre prendeva un aereo senza la bella Michelle. Nulla di sconvolgente, dunque, se non fosse che la svizzera sia stata vista più volte ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022) Le voci su un ipotetico “riavvicinamento” frastanno diventando davvero incontrollate. Scopriamo cosa c’è di vero Proprio nei giorni scorsi sono cominciati a circolare dei rumors riguardo un possibile allontanamento frae il suo attuale compagno, Giovanni Angiolini. Qualche settimana fa sono stati paparazzati in Sardegna mentre si scambiavano effusioni e sguardi languidi. Sembrava, dunque, che le cose fra i due andassero a gonfie vele. Non molto dopo, però, è successo qualcosa che ha messo in guardia molti dei fan della coppia. Giovanni, infatti, è stato visto mentre prendeva un aereo senza la bella. Nulla di sconvolgente, dunque, se non fosse che la svizzera sia stata vista più volte ...

