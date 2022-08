Mercato San Severino, dal Pnrr maxi finanziamento per asili nido e scuole dell’infanzia (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo progetto ammesso a finanziamento per 1 milione e 506mila euro riguarda la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo: la nuova struttura andrà ad accrescere l’offerta dei servizi educativi a Mercato S.Severino. Il secondo progetto, ammesso a finanziamento con riserva in attesa di ulteriori stanziamenti, ha un importo di 1 milione e 670mila euro e riguarda la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola Emilio Coppola. «È un’altra premialità che riusciamo ad ottenere dopo un lungo lavoro di programmazione che ci ha consentito di intercettare l’ennesima opportunità di finanziamento offerta dal Pnrr – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – com’è avvenuto anche per il micro-nido di Ciorani, finanziato a suo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo progetto ammesso aper 1 milione e 506mila euro riguarda la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo: la nuova struttura andrà ad accrescere l’offerta dei servizi educativi aS.. Il secondo progetto, ammesso acon riserva in attesa di ulteriori stanziamenti, ha un importo di 1 milione e 670mila euro e riguarda la realizzazione dell’asiloadiacente la scuola Emilio Coppola. «È un’altra premialità che riusciamo ad ottenere dopo un lungo lavoro di programmazione che ci ha consentito di intercettare l’ennesima opportunità diofferta dal– sottolinea il Sindaco Antonio Somma – com’è avvenuto anche per il micro-di Ciorani, finanziato a suo ...

