Mercato Juventus, bloccata la cessione di Arthur: la situazione (Di giovedì 18 agosto 2022) La Juventus ha ancora Arthur nella lista degli esuberi. L’unica pista percorribile al momento è quella del Valencia, ma pesa l’ingaggio del brasiliano. Arthur, Juventus, Coppa Italia Per chiudere l’arrivo di Paredes serve fare spazio a centrocampo. Saltata la trattativa tra Rabiot e il Manchester United, troppo alte le richieste del giocatore, ora i bianconeri puntano a piazzare Arthur. Il brasiliano classe ’96 è tra i 30 trasferimenti più costosi nella storia del calcio, difficile quindi cederlo senza fare minusvalenza. Arrivato due anni fa dal Barcellona per 76mln+10mln di bonus, cifra passata inosservata a causa dello scambio “alla pari” con Miralem Pjanic spedito in Catalogna. In bianconero però non ha mai reso come avrebbe dovuto: tante prestazioni sottotono e quasi mai al centro del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Laha ancoranella lista degli esuberi. L’unica pista percorribile al momento è quella del Valencia, ma pesa l’ingaggio del brasiliano., Coppa Italia Per chiudere l’arrivo di Paredes serve fare spazio a centrocampo. Saltata la trattativa tra Rabiot e il Manchester United, troppo alte le richieste del giocatore, ora i bianconeri puntano a piazzare. Il brasiliano classe ’96 è tra i 30 trasferimenti più costosi nella storia del calcio, difficile quindi cederlo senza fare minusvalenza. Arrivato due anni fa dal Barcellona per 76mln+10mln di bonus, cifra passata inosservata a causa dello scambio “alla pari” con Miralem Pjanic spedito in Catalogna. In bianconero però non ha mai reso come avrebbe dovuto: tante prestazioni sottotono e quasi mai al centro del ...

