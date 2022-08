Meloni: "Stop al RdC, no al salario minimo per legge" Vuoi la leader di Fratelli d'Italia premier? Di' la tua: vota (Di giovedì 18 agosto 2022) Reddito di cittadinanza misura culturalmente sbagliata. No al salario minimo per legge, specchietto per le allodole. Rivoluzione nei rapporti tra Stato e imprese. E poi contrasto all'immigrazione irregolare e candidature del Centrodestra. Giorgia Meloni ha le idee chiare ed è sempre più lanciata... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 18 agosto 2022) Reddito di cittadinanza misura culturalmente sbagliata. No alper, specchietto per le allodole. Rivoluzione nei rapporti tra Stato e imprese. E poi contrasto all'immigrazione irregolare e candidature del Centrodestra. Giorgiaha le idee chiare ed è sempre più lanciata... Segui su affarni.it

Geronim22285766 : Meloni vuoi il voto?! Leva il segreto Militare sul Covid! E poi stop invio Armi!!! - flavikon : La percezione dalla conferenza stampa Azione/Italia viva #TerzoPolo è che sia sempre di livello troppo alto per ess… - Moixus1970 : RT @Affaritaliani: Meloni: 'Stop RdC, no salario minimo'. Vuoi la leader di FdI premier? Vota - Affaritaliani : Meloni: 'Stop RdC, no salario minimo'. Vuoi la leader di FdI premier? Vota - ServiziAlLavoro : Reddito di cittadinanza, Meloni vuole lo stop: «Quei soldi usiamoli per dare più lavoro ... introducendo per gli al… -