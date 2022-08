Meloni insiste sul taglio delle tasse sul lavoro FI | Ricerca sul nucleare Centrodestra alle prese con le liste

SoniaLaVera : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… - AMcbellott : @giorgio_gori Questo Tweet le fa onore. Anche perche' se la sinistra insiste con la campagna dell'odio 'a prescinde… - Annamar90823697 : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #Letta che insiste con gli #occhiditigre, manco le #elezioni si tenessero a #Mompracem. #Crisanti che spara a cazzo su… -

- Liste in dirittura d'arrivo, prevista la chiusura fra stasera e domani. La leader di FdI si scaglia contro la concorrenza sleale degli extracomunitari e dice che la sinistra tratta gli imprenditori ...Il segretario di Azionenella delegittimazione dei sondaggi assicurando che si sbagliano ... far vincere tranquillamente la destra, senza inimicarsela troppo, aspettando che il governo...Il Centrodestra insiste sui suoi cavalli di battaglia del programma. La leader di FdI rilancia sul presidenzialismo, "Reso necessario", spiega, "dalla spregiudicatezza del Pd" che non rispetta il resp ...La compilazione delle candidature accende lo scontro ad Agorà dopo la notte in cui il Pd ha varato la lista per le elezioni politiche del 25 ...