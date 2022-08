Meghan e Harry | il vero motivo del ritorno in Inghilterra non per la Regina

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 agosto 2022)Markle e il Principesi preparano a tornare in, dopo l’ultima visita (non proprio scintillante) in occasione del Giubileo di Platino della. La notizia emersa qualche giorno fa aveva fatto scalpore, vista la loro resistenza nei confronti della patria die soprattutto della Royal Family. Ma si era parlato di impegni relativi alle loro attività umanitarie, di visite mirate ad alcuni degli enti di beneficenza che sostengono da tempo e sì, questo aveva fatto chiudere un occhio. Quel che emerge adesso è, però, tutt’altra storia: non solo non hanno intenzione di vedere la, ma il realedel lorosarebbe parecchio diverso., il...