Medvedev agli europei “Alle urne punite i vostri governi” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorremmo vedere come i cittadini europei non solo esprimano insoddisfazione per le azioni dei loro governi, ma dicano anche qualcosa di più comprensibile. Ad esempio, li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità”. Lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Dmitri Medvedev, per il quale “i voti degli elettori sono una potente leva di influenza”.Secondo Medvedev, riguardo ai rapporti tra Europa e Russia, “i cittadini comuni, a giudicare dai risultati dei sondaggi, non hanno perso il buon senso. Più della metà degli abitanti dei paesi dell'UE non è affatto desiderosa di interrompere i contatti con la Russia. Vogliono una relazione a tutti gli effetti come era prima”. “Dai tre quarti al 90 per cento dei cittadini ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorremmo vedere come i cittadininon solo esprimano insoddisfazione per le azioni dei loro, ma dicano anche qualcosa di più comprensibile. Ad esempio, li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità”. Lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Dmitri, per il quale “i voti degli elettori sono una potente leva di influenza”.Secondo, riguardo ai rapporti tra Europa e Russia, “i cittadini comuni, a giudicare dai risultati dei sondaggi, non hanno perso il buon senso. Più della metà degli abitanti dei paesi dell'UE non è affatto desiderosa di interrompere i contatti con la Russia. Vogliono una relazione a tutti gli effetti come era prima”. “Dai tre quarti al 90 per cento dei cittadini ...

