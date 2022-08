Medvedev agli europei: “Alle urne punite i governi la loro stupidità” (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ ”una democrazia per pazzi” quella dell’Unione Europea, che porta a ”scaffali e frigoriferi vuoti e ad appartamenti freddi”. E i cittadini europei dovrebbero ”esprimere la loro insoddisfazione per le azioni dei loro governo”, a partire dAlle urne. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo Dmytri Medvedev, dicendo che vorrebbe che i governi europei fossero ”chiamati a rendere conto” e siano ”puniti per la loro palese stupidità”. “Soprattutto, se il ‘prezzo della democrazia europea’ sono appartamenti freddi e scaffali vuoti dei frigoriferi, è ‘democrazia’ per pazzi”, ha detto Medvedev ricordando che quattro governi in Europa hanno già rassegnato le dimissioni in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ ”una democrazia per pazzi” quella dell’Unione Europea, che porta a ”scaffali e frigoriferi vuoti e ad appartamenti freddi”. E i cittadinidovrebbero ”esprimere lainsoddisfazione per le azioni deigoverno”, a partire d. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo Dmytri, dicendo che vorrebbe che ifossero ”chiamati a rendere conto” e siano ”puniti per lapalese”. “Soprattutto, se il ‘prezzo della democrazia europea’ sono appartamenti freddi e scaffali vuoti dei frigoriferi, è ‘democrazia’ per pazzi”, ha dettoricordando che quattroin Europa hanno già rassegnato le dimissioni in ...

