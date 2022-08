Medico competente: prestazione professionale d’opera occasionale, esempio di bozza di contratto (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli istituti scolastici sono dotati di Medico competente (MC). La prestazione oggetto del contratto viene resa dal Medico competente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una autonoma e distinta L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli istituti scolastici sono dotati di(MC). Laoggetto delviene resa dalnel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una autonoma e distinta L'articolo .

