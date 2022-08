Medici di famiglia, siglato l’accordo integrativo: incentivi in arrivo (Di giovedì 18 agosto 2022) l’accordo. Regione Lombardia e organizzazioni sindacali dei Medici di famiglia hanno sottoscritto l’accordo integrativo regionale (Air). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 agosto 2022). Regione Lombardia e organizzazioni sindacali deidihanno sottoscrittoregionale (Air).

PagliariniSte : In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare… - alicecanetti98 : RT @PagliariniSte: In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare da C… - FaccioTommaso : RT @PagliariniSte: In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare da C… - KatyaFormi : RT @PagliariniSte: In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare da C… - Bepy83 : RT @PagliariniSte: In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare da C… -