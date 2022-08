(Di giovedì 18 agosto 2022) La Russia ha messo Viktor Sokolov alla guidadel Mar, che ha il suo quartier generale in Crimea, al posto dell'ormai ex, Igor Osipov, dopo gli attacchi registrati questa ...

iconanews : Media, Mosca sostituisce il comandante della flotta del Mar Nero - TreTsun : RT @MarianoGiustino: Mio punto sul nord #Siria,alle ore13:35, oggi 17 agosto. I media siriani a mio avviso sono allarmistici. Credo invece… - MarianoGiustino : Mio punto sul nord #Siria,alle ore13:35, oggi 17 agosto. I media siriani a mio avviso sono allarmistici. Credo inve… - PulcinoRossoner : RT @Cesare72133517: Altra base militare russa, questa volta vicino Mosca, che è andata misteriosamente a fuoco. Naturalmente, silenzio tota… - gpellarin84 : RT @mentecritica: 1/15 Servizi occidentali, prevista invasione con grande precisione, sopravvalutata capacità bellica russa. Ottimo Klara (… -

Agenzia ANSA

La Russia ha messo Viktor Sokolov alla guida della flotta del Mar Nero, che ha il suo quartier generale in Crimea, al posto dell'ormai ex comandante, Igor Osipov, dopo gli attacchi registrati questa ...Ad agosto i prezzi sono saliti ancora: la quotazionedel megawattora per la giornata di oggi ... perch i Paesi della Ue pensavano di avere diverse alternative al metano di, ma la siccità e ... Media, Mosca sostituisce il comandante della flotta del Mar Nero (ANSA) - ROMA, 18 AGO - La Russia ha messo Viktor Sokolov alla guida della flotta del Mar Nero, che ha il suo quartier generale in Crimea, al ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA ...