Maxi rogo Pantelleria | 30 soccorsi da Guardia costiera

(Di giovedì 18 agosto 2022) I mezzi delladihanno evacuato 30 persone che si trovavano in contrada Gadir al momento dell'incendio che ha minacciato le abitazioni. Le persone sono state recuperate ...

Come previsto le temperature stanno iniziando a salire anche in piena notte sul settore tirrenico settentrionale di trapanese, palermitano e messinese. Attualmente alle ore 02:31 di giovedì 18 agosto ...
I mezzi della Guardia costiera di Pantelleria hanno evacuato 30 persone che si trovavano in contrada Gadir al momento dell'incendio che ha minacciato le abitazioni. (ANSA) ...