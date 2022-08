Maxi rogo a Pantelleria | fiamme contenute | danni ingenti FOTO

RaiNews : L'isola di Pantelleria è sotto attacco di un incendio di vaste dimensioni che minaccia anche alcune abitazioni, tra… - PorcarelliMarta : RT @RaiNews: L'isola di Pantelleria è sotto attacco di un incendio di vaste dimensioni che minaccia anche alcune abitazioni, tra le quali q… - palermo24h : Maxi rogo Pantelleria: P.Civile Sicilia, incendio contenuto - palermo24h : Maxi rogo Pantelleria: 30 soccorsi da Guardia costiera - AnsaSicilia : Maxi rogo Pantelleria: 30 soccorsi da Guardia costiera. L'intervento dei mezzi via mare | #ANSA -

I mezzi della Guardia costiera di Pantelleria hanno evacuato 30 persone che si trovavano in contrada Gadir al momento dell'incendio che ha minacciato le abitazioni. Un incendio è divampato a Pantelleria nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme stanno divorando ettari di territorio. Come previsto le temperature stanno iniziando a salire anche in piena notte sul settore tirrenico settentrionale di trapanese, palermitano e messinese. Attualmente alle ore 02:31 di giovedì 18 agosto.